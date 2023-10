Didi B menace Observateur Ebène, « Je vais te faire regretter »

Didi B est prêt à en découdre avec Observateur Ebène !

Après son embrouille avec Booba suite à des désaccords artistiques sur ses récentes collaborations, Didi B vient de s’en prendre à Observateur Ebène pour s’être moqué de lui et de sa compagne.

Suivi par plus d’un million d’abonnés sur Instagram et 2,2 millions de fans sur Facebook, Observateur Ebène s’est fait une place en tant qu’humoriste ces dernières années avec son buzz sur Internet. Il a notamment réussi à obtenir un visa avec l’aide de Cyril Hanouna. Cette semaine, l’influenceur, star montante sur Youtube, fait parler de lui pour sa vidéo dans laquelle il s’amuse de Didi B et de sa femme, car le couple n’a pas d’enfant. « Vous voyez ce jeune-là, mon grand frère Didi B. Ça fait combien d’années qu’il s’est marié à cette très belle charmante demoiselle ? Il l’a séduite alors qu’elle poursuivait ses études, mais elle ne les a même pas encore terminées », rigole-t-il dans une séquence censée être humoristique.

Je vais te faire regretter ces paroles, avertit le rappeur ivoirien !

« Pourquoi est-ce que tu n’as pas encore de petits fruits de ton mariage ? Serait-ce par peur ?« , poursuit Observateur Ebène contre Didi B avant d’ajouter, « Il est temps de prendre le taureau par les cornes et d’envisager d’agrandir la famille avec Saraï D’hologne. Tu attends quoi pour enceinter Saraï D’hologne? (…) Je parle dans ton dos. Même Cardi B, ils l’ont enceintée. ». « Qu’est-ce qui se passe Didi ? Dis-nous la vérité ? Ou bien, tu t’es marié dans le vide ou pour ta carrière de rappeur ?« , questionne en conclusion l’humoriste. Des propos que le rappeur ivoirien n’a pas appréciés, il a décidé de le remettre à sa place.

« Je vais te faire regretter ces paroles-là, je te jure sur tout ce que je cherche. », menace Didi B alors que sa compagne s’est aussi exprimée pour déplorer le comportement d’Observateur Ebène. Le couple a obtenu le soutien des internautes qui ont critiqué l’influenceur accusé d’être allé trop loin. « Vraiment, si Didi B, c’est un homme, il faut le mettre en prison, sa tête d’obus, on a déjà frappé ça, fatigué, il ne comprend pas », « J’espère que Didi B va casser la gueule d’observateur » ou encore « Mais ça ne va pas la tête ? Que Didi B ne lâche pas sa veste. Comme c’est sur la peine d’autrui qu’on amuse la galerie de nos jours », peut-on découvrir dans les réactions des fans.

Face aux nombreuses critiques, Observateur Ebène a finalement pris la parole pour s’excuser, « Didi B, je te demande pardon. Je regrette mes propos stp », reste à voir si cela suffira à convaincre Didi B de lui pardonner. »

De quel droit vous vous permettez de parler de la vie privée des gens comme ça ? J’espère que Didi B ne va pas le laisser !

Ça va servir de leçon aux autres !!! pic.twitter.com/J7Ls7XeIUi — varan🐊 2.0 💪🏾🇨🇮🇨🇳🇨🇮🖖🏿 (@luca_varan) October 18, 2023