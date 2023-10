Francis Ngannou vs Tyson Fury en streaming live direct

Francis Ngannou vs Tyson Fury, suivez le combat au sommet de la boxe en live à partir de 23h00 ce samedi, comment suivre le match en direct streaming légal DAZN. Ce soir, en Arabie Saoudite à Riyad, c’est l’événement des sports de combat du week-end avec le très attendu face à face entre le champion de MMA et le boxeur britannique. L’ancien combattant de l’UFC ne devrait pas manquer ses débuts en boxe anglaise.

Avec son impressionnant palmarès en MMA avec 17 victoires en 20 combats dont 12 par KO ainsi qu’un titre de champion des poids lourds à l’UFC avant de quitter la ligue dirigée par Dana White pour rejoindre celle de la PFL, Francis Ngannou se laisse tenter par un défi de taille en boxe anglaise face au sulfureux Tyson Fury A 35 ans, le boxeur britannique compte quatre titres de champion du monde poids lourds et un palmarès phénoménal de 34 combats en professionnel pour 33 victoires avec 24 KO et aucune défaite.

Après avoir multiplié les déclarations ces derniers jours pour faire monter la pression, Francis Ngannou et Tyson Fury comptent faire le spectacle lors de ce duel sur le ring dont le britannique est largement favori. Cinq autres combats vont faire patienter le public avant cet affrontement dans cette soirée.

Le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury sera à découvrir en direct vers de 23 heures en France sur DAZN, via un abonnement payant et en streaming sur Youtube.