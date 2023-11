Booba traite Cyril Hanouna de monstrueux hypocrite sur sa marche de paix

Booba prouve que Cyril Hanouna ment en direct dans TPMP !

Dans la tourmente suite à ses propos concernant le conflit israélo-palestinien, qui ont même conduit à un appel au boycott contre TPMP sur les réseaux sociaux contre son émission, Cyril Hanouna a fait passer un message contre ses détracteurs et Booba a immédiatement réagi pour le remettre en place en l’accusant une nouvelle fois de mentir.

Des milliers d’internautes ont tenté de faire baisser l’audience de TPMP en reprochant le positionnement jugé « trop pro-israélien » de l’animateur, l’audimat a en effet subi quelques turbulences la semaine passée, mais savoir cela avait un lien direct avec cette affaire. “Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott de TPMP, vous croyez que ce n’est pas un acte antisémite ça ? Et bien moi je vous le dis, c’est un acte antisémite“ a déclaré Cyril Hanouna cette semaine sur l’appel au boycott contre son émission en direct sur C8, la séquence est devenue virale sur le réseau social X et n’a pas échappé à Booba. “WAAAAAAAAAAAAAA!” a commenté le rappeur du 92i en relayant l’extrait vidéo pour s’étonner des propos du présentateur télévisé avant de préciser, “ce n’est pas de l’antisémitisme, c’est de l’anti-grosse merde puante qui pue, pollue et nous répugne. Nuance.”.

B2O traite l’animateur de pitre !

Cyril Hanouna a aussi lancé un appel pour faire une marche de la paix en France, “J’aimerais voir tous les Français, de toutes les confessions, avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien… et qu’on fasse une marche pour la paix… une paix durable !”. Cette déclaration n’a pas convaincu Booba qui souhaite plutôt que l’animateur de C8 demande un cessez-le-feu à Gaza au lieu de faire croire aux téléspectateurs qu’il organise une marche de paix, “Appelle déjà à un cessez-le-feu immédiat au lieu de prétendre organiser une marche pour la paix espèce de menteur.”.

Le fondateur du label 92i déplore ensuite la situation insoutenable pour les civils à Gaza en assurant qu’un génocide a lieu, “On est en train d’assister à une extermination, une injustice sans nom, chaque jour, on se réveille avec des vidéos d’enfants impuissants, massacrés, c’est insoutenable. Ce n’est plus une vengeance, c’est un génocide.”, avant de conclure son tweet, “Et toi, tu es un monstrueux hypocrite ! Boycott TPMP”.

Booba termine sa série de tweets contre Hanouna en mettant en évidence ses contradictions en direct dans TPMP, avec une vidéo dans laquelle l’animateur assure ne pas se rendre sur les réseaux sociaux et donc que ses détracteurs peuvent continuer de l’insulter sur le web, car il ne lit pas les messages le concernant, “les réseaux sociaux, je n’y vais jamais“ affirme-t-il, sauf qu’une minute après cette affirmation, il dit l’inverse, “Quand je vais sur les réseaux tous les matins“.

En légende de cette publication, Booba traite Hanouna de pitre, de quoi raviver les tensions entre les deux hommes.

