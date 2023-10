Booba affiche la chute de l’audience de TPMP

Booba jubile du malheur des autres ! Même Cyril Hanouna dégringole avec son émission « Touche Pas À Mon Poste », et cela fait le bonheur du rappeur français exilé à Miami, qui a fait de l’animateur l’un de ses nombreux ennemis suite au scandale des influenceurs accusés d’arnaquer les internautes avec des placements de produits frauduleux, des agissements répréhensibles que Baba aurait couverts selon B2O.

Depuis qu’il a acté la fin de son amitié avec Cyril Hanouna, Booba n’hésite plus à s’en prendre au présentateur de TPMP en faisant notamment des révélations fracassantes contre ce dernier. L’animateur télévisé avait fait passer un message de mise en garde subliminal en direct dans son émission contre le fondateur du 92i, et depuis quelques semaines, les tensions se sont apaisées entre eux. Le DUC est passé à autre chose, mais n’a pas oublié Baba, comme le prouve l’une de ses récentes publications sur Twitter en réaction à l’audience en chute de TPMP.

Booba a relayé un message pour révéler que l’audience de l’émission phare de Cyril Hanouna a perdu 600 000 téléspectateurs. Même s’il n’y est pour rien, cette chute satisfait Kopp. Elle est causée par la position de l’animateur dans le conflit entre la Palestine et Israël. « Le pro-Israélien Cyril Hanouna est dans la tourmente. La gloire de l’émission TPMP est sur le déclin« , décrit le communiqué publié par le rappeur, qui explique ensuite que « la récente prise de position de l’animateur Cyril Hanouna en faveur d’Israël n’y est pas étrangère ». La publication révèle aussi qu’un chroniqueur de TPMP n’a pas eu le droit de s’exprimer, son avis étant qualifié de pro-palestinien. Le présentateur lui a coupé la parole en l’accusant de raconter « n’importe quoi ».

En légende de sa publication, Booba a simplement mentionné le compte de TPMP sur le réseau social en ajoutant un émoji « Yeux ». Shone, le manager de Freeze Corleone, a également réagi à cette annonce en faisant à son tour le relais sur Twitter avec le message : « La majorité des gens sont très peinés pour les Palestiniens et sont contre la politique israélienne envers eux. Et cela malgré la propagande des médias qui ont clairement choisi leur camp. ».

La majorité des gens sont tres peinés pour les Palestiniens et sont contre la politique Israelienne envers eux.

Et cela malgré la propagande des medias qui ont clairement choisi leur camp.

Et oui, ya internet maintenant bande de coño. https://t.co/HTJYobnKXO

— BIG SHONE GFG (@SHONEGFG) October 19, 2023