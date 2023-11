Sicario, signé sur le label de Booba de retour avec Vide

Sicario sort “Vide”, un nouveau Clip/single qui annonce son retour !

Après avoir sorti plusieurs singles avec Booba dont “WA” et “Yamanaka”, Sicario marque son retour avec un inédit. Pour annoncer son premier album SILENCE, le rappeur du 92i a sorti le single LIBRE ce 6 octobre, particulièrement bien reçu par le public et la critique. À l’inverse de ce morceau, ce single est un VIDE est un bien plus nocturne, plus personnel. À travers une production rappée, mélodieuse et douce, Sicario nous fait rentrer dans son royaume intime, abordant ses peurs, ses angoisses et sa détermination sans faille pour retrouver la lumière.

Plongé dans cette dualité qui implique ses propres ténèbres et ses espoirs, Sicario ne manque pas de nous rappeler que son appétit ne cessera jamais de grandir et que SILENCE, son prochain album, sera la pierre angulaire de sa carrière.