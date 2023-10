Maes clash Booba et le 92i ! Sicario riposte pour le recadrer

Ça chauffe entre Maes et le 92i ! Après la réaction de SDM avec une mise en garde d’éviter de son citer son nom, c’est au tour d’un autre rappeur du label de Booba d’avertir l’auteur d’Omerta. Sicario a décidé de répondre pour mettre un coup de pression à l’ancien membre du label LDS avant que la situation ne s’envenime davantage.

« Booba, c’est bon SDM il est producteur ? En indé ? Il peut juger les gens où ? Avec tes artistes en développement depuis 2018. Frère, il était tranquille dans sa vie, Adrien, l’agent immobilier. Maintenant, il croit qu’il a éteint. Éteignez le studio svp. », ce tweet a lancé les tensions au sein du 92i à l’encontre de Maes. SDM l’a demandé de ne plus parler de lui, « Repose-toi un peu« a conseillé Booba tout assurant vouloir oublier ce conflit pour passer à autre chose avant que Sicario, un autre membre du label 92i Record depuis le mois d’avril 2021, ne réplique également avec quelques révélations.

Sicario a directement donné suite au clash de Maes sur son compte Twitter et a démontré que ce dernier l’a bloqué sur les réseaux et refusé de discuter avec lui en privé pour régler des comptes. « Ce n’est pas bien poto. Tu m’insultes alors que je ne te calcule même pas. Tu devrais plutôt penser à la Palestine, ça fait quatre jours, c’est terrible. Le pire, c’est que tu n’as pas envie de me clasher. Tu m’as bloqué et tu supprimes mes réponses. Lâche ça, il n’y a rien. », déclare-t-il dans un premier tweet avant d’enchainer avec second message.

« Je ne comprendrai jamais, il m’a insulté sur Instagram, j’ai répondu sans cinéma et il m’a bloqué depuis des mois. Là, on est en plein soutien à la Palestine et il me clash en douce sur Twitter. Pourquoi il souffre comme ça ? Frérot, ressaisis-toi, les valeurs avant de briller », ajoute Sicario à l’adresse de Maes qui ne s’est pas justifié de ce commentaire du rappeur membre du 92i.