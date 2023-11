Kaaris : l’un de ses tubes fête ses 6 ans et est toujours aussi populaire

Le titre en solo le plus streamé de la carrière de Kaaris vient de célébrer ses 6 ans et le morceau vient même de refaire l’actualité en ce moment pour une raison improbable.

Début du mois de novembre 2017, Kaaris présente son quatrième album “Dozo“. Avant la parution du projet, le rappeur du 93 présente trois singles : un morceau éponyme de cet opus, “Je suis gninnin, je suis bien” et “Kébra”. Ce n’est aucun de ces titres qui obtient le plus de succès, mais la neuvième piste de l’album qui est la chanson, “Diarabi“, produite par Taylor Beats. Le nom de ce morceau fait référence au mot “amour” en bambara, comme l’explique le site Genius. Il s’agit d’une langue originaire de l’ouest de l’Afrique. Riska s’inspire de ses origines en reprenant les sonorités de la musique traditionnelle d’Afrique de l’Ouest.

Le plus gros tube de Kaaris est toujours aussi populaire !

À sa sortie, le single connaît rapidement un énorme engouement auprès des auditeurs, au point de cumuler sur Spotify 56 millions d’écoutes. C’est le titre de Riska en solo le plus streamé sur la plateforme. Le clip est aussi la vidéo la plus visionnée de Kaaris, avec 133 millions de vues sur Youtube, juste devant “Tchoin” et ses 125 millions de visionnages. C’est notamment sa rythmique entraînante et son refrain qui marquent les auditeurs : “Diarabi, diarabi, diarabi, ma chérie, Diarabi, diarabi, faut qu’on fasse du walid, Diarabi, mes amis, mes ennemis. Je ne sais plus qui est qui, faut qu’on se barre loin d’ici”.

À la surprise générale, “Diarabi” a récemment refait le buzz sur les réseaux, car un club de football évoluant en deuxième division du championnat autrichien, le SV Kapfenberg, célèbre ses victoires sur ce tube après les matchs dans les vestiaires et l’entraîneur ambiance toute l’équipe avec ses pas de danse sur le hit de Kaaris. L’équipe compte dans ses rangs le joueur ivoirien, Olivier N’Zi, qui est sans doute à l’origine de la mise en avant de ce morceau Riska en Autriche.