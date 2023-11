Quand Kaaris a mis une grosse balayette à Samos

L’influenceur a bégayé devant Kaaris ! La séquence a refait surface sur le web et a fait le buzz ! Au mois de février 2022, une séquence mettant en scène Riska et Samos est devenue virale sur la toile. Les images ont d’abord laissé penser à une altercation entre les deux hommes, avant que l’on découvre qu’il s’agissait en réalité d’une fausse rixe tirée d’un extrait de clip.

Il y a plus d’un an, Kaaris avait intrigué les internautes avec un court extrait vidéo diffusé sur les réseaux sociaux. On le voyait face à Samos dans un quartier de la ville de Perpignan. Les images montraient une montée de tension entre les deux individus, jusqu’à ce que le rappeur de Sevran fasse chuter son vis-à-vis d’une balayette. L’influenceur populaire sur Snapchat chute soudainement. La scène avait bien fait rire les fans de Riska à l’époque, intrigués par les raisons de ce conflit verbal entre eux. Le voile s’est levé quand on a découvert qu’il s’agissait en réalité d’une fausse altercation pour les besoins d’un tournage.

En effet, quelques jours après la diffusion de cette séquence, le rappeur Cappuccino a dévoilé le clip du single “La Location remix” en collaboration avec Kaaris, réalisé par Omar Zegoud pour SWIPE/OZ. La fameuse scène avec Samos y apparaît. La vidéo cumule désormais plus de 3 millions de vues sur Youtube, et la scène de Riska avec l’influenceur avait agité les réseaux, elle avait même fait réagir son rival Booba.