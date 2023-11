Booba révèle le secret de la réussite de Madrina

Dans les nombreux échanges avec Maes, Booba a fait une révélation importante concernant leur collaboration sur l’un de leurs tubes, qui est presque passée inaperçue entre toutes les piques que les deux rappeurs français s’adressent depuis plusieurs semaines. Celle-ci concerne le hit “Madrina” et sa conception.

Il y a 5 ans, en préparation de la sortie de son nouvel album “Pure“, Maes fait sensation en dévoilant sa première collaboration avec Booba sur le single “Madrina“, que les deux compères de l’époque ont également clippé. Rapidement, le succès est au rendez-vous et fait exploser la carrière du rappeur du 93. Le morceau est certifié single de diamant, il dépasse aujourd’hui les 135 millions de vues et plus de 100 millions de streams. Ce titre est l’un des plus gros succès de Maes. Il s’agit aussi du clip le plus visionné de sa chaîne Youtube et il a marqué le début d’une connexion réussie entre les deux artistes, qui ont par la suite travaillé à plusieurs reprises sur leurs projets respectifs, avant de se brouiller suite à leur dernière collaboration pour le single “Pablo“.

Booba à l’origine du plus succès de Maes !

Maes avait confié en interview avoir été contacté par Booba à l’époque de la préparation de son premier album par l’intermédiaire de son manager. B2O appréciant son travail, le duo s’est fait naturellement. Dans une récente déclaration sur Twitter, Kopp a livré quelques confidences sur “Madrina” en assurant que c’est lui qui a écrit ce hit. “Maes, bonne fin de carrière à toi. C’est dommage, tu étais fort quand tu étais bien entouré. C’est la vie… Et n’oublie pas ton plus gros hit, c’est Madrina que je t’ai écrit et donné. Courage petit.”, a commenté l’ancien membre du groupe Lunatic en réaction à la fin de carrière de son ancien ami après deux projets.

Dans la description des paroles sur le site Genius, le rappeur Sevranais avait déjà donné quelques détails sur la conception de Madrina en interview, comme le fait que ce soit bien Booba qui en a eu l’idée et qui en a choisi l’orientation, mais en précisant avoir écrit son couplet avec les conseils de B2O pour le rectifier afin de l’améliorer.