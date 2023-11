Benoît Saint-Denis vs Matt Frevola en streaming live direct

Benoît Saint-Denis vs Matt Frevola, suivez le combat au sommet du MMA en live à partir de 2h du matin, comment suivre le match en direct streaming légal sur RMC Sport 2. Cette nuit au Madison Square Garden de New York c’est le face à face entre le français et l’américain dans ce combat d’arts martiaux mixtes (MMA pour mixed martial arts) de l’UFC 295 dans la catégorie des poids légers. God of War va représenter le drapeau tricolore lors cette soirée événement avec deux combats principaux.

Les caméras de RMC Sport vont suivre de près Benoît Saint-Denis (12 victoires, 1 défaite, 1 sans décision) pour soutenir le Français dans l’arène face à Matt Frevola (11 victoires, 3 défaites, 1 nul) dans la catégorie très relevée des moins de 70 kilos. Après son triomphe à l’UFC Paris au mois de septembre dernier contre Thiago Moisés, avec une victoire par TKO en deux rounds récompensée par la prime du combat de la soirée ainsi que celle du combat du mois, BSD va tenter aux États-Unis face à un combattant américain devant 20 000 personnes au Madison Square Garden. À cette occasion, il portera un protège-dents aux couleurs de son pays.

Avec son passé dans les forces spéciales, Benoît Saint-Denis compte désormais se faire une place parmi les stars de l’UFC. Une victoire ce soir pourrait lui permettre de franchir un cap dans sa carrière et d’entrer dans le cercle du Top 15 de sa catégorie de la plus importante ligue mondiale de MMA. L’UFC, c’est la première organisation d’arts martiaux mixtes au monde, avec plus de 688 millions de fans et 188 millions de followers sur les réseaux sociaux. L’UFC produit plus de 40 événements en direct par an dans les arènes les plus prestigieuses du monde. Le MMA (Mixed Martial Arts), légalisé en France à partir de 2020, est une discipline réunissant tous les sports de combat.

Le combat entre Francis Benoît Saint-Denis vs Matt Frevola sera à découvrir en direct vers de 4 heures en France sur RMC Sports 2, via un abonnement payant.