Lujipeka présente Ligue des Champions

Avant la sortie de son nouvel album Week-end à Marseille, Lujipeka présente un nouveau freestyle intitulé Ligue des Champions.

Après près de 200 concerts dont un Zénith de Paris plein à craquer et un premier album Montagnes Russes bientôt platine, certains auraient eu envie de souffler un peu. Le rappeur prend le large direction Marseille, sa ville de coeur, avec un agenda sans rendez-vous. Mais la magie opère au fil des errances, des barbecues entre potes, rappeurs et producteurs, des rencontres et finalement des sessions nocturnes improvisées. Le résultat de ces « vacances » : Week-end à Marseille, un album de rap avec vue sur la mer, en ligne le 24 novembre 2023.

« A la base, cet album, c’était un petit EP » rappe Lujipeka. Mais en quelques semaines, il met en boite 16 titres où se baladent ses copains marseillais : des jeunes loups Achim, Missan, Metah, Stony Stone, TK ou Ben.C à la superstar Soprano. L’ambiance détendue de ces vacances qui n’en sont finalement pas offre un enregistrement direct et spontané à l’image du freestyle ‘Ligue des Champions’.

« Des boom bap, des mélos, des hits samplés » résume Luji sur ‘Ligue des Champions’ au sujet de cette parenthèse aux influences locales assumées. Un soleil de novembre sur le rap français.