Booba met un gros coup de pression à Franck Gastambide, « une plus grosse entité va s’occuper de toi »

Booba qui est sans doute le rappeur le plus controversé de France, et Franck Gastambide, le réalisateur à succès de la série « Validé » sont en conflit depuis plusieurs mais ce dernier est toujours resté indifférent aux attaques sauf que le Boss du Rap Game vient de lui faire passer un sérieux avertissement annonçant qu’il va balancer des dossiers compromettants.

Les nouvelles menaces proférées par Booba ont en effet mis le feu aux poudres.

Booba vs Franck Gastambide : La guerre est déclarée, Le rappeur menace !

Depuis plusieurs années, Booba n’a cessé de critiquer le travail de Franck Gastambide, notamment sa série « Validé » lui reprochant par exemple d’avoir copié son clash avec Kaaris avec la mise en scène de l’embrouille entre les personnages d’Apash (Hatik) et de Karnage (Bosh). Le rappeur reproche au réalisateur de s’approprier la culture urbaine sans la comprendre et avait même refuser de collaborer avec le réalisateur. Ces attaques répétées ont créé une véritable animosité entre les deux hommes, même si l’acteur ne s’est jamais exprimé sur le sujet.

Dans une récente publication sur Instagram, Booba a poussé un coup de gueule en s’adressant directement à Franck Gastambide. Kopp a affirmé détenir des preuves compromettantes sur le réalisateur, évoquant des « audios », des « messages privés » et des « témoignages ». « T’es dans une sauce« , a-t-il lancé, laissant planer le doute sur la nature de ces révélations. « Tu es officiellement dans une sauce ça fait longtemps, j’attends. J’ai les audios, j’ai les dm, j’ai les témoignages, mais je ne peux rien dévoiler, car une plus grosse entité va s’occuper de toi« a annoncé le DUC à l’encontre du réalisateur en se filmant.

Cette nouvelle attaque de Booba peut avoir de lourdes conséquences pour Franck Gastambide si les accusations sont réelles parce que le chanteur dispose d’une influence considérable sur les réseaux et ses révélations pourraient ternir l’image du réalisateur. De plus, la sortie imminente de « La Cage », une série très attendue, pourrait être impactée par cette polémique même si le DUC n’a pour le moment donné aucune indication, il a tout de même préciser que l’amitié entre Gastambide et Malik Bentalha a pris fin dans la douleur puis il a ajouté un message aux participants de la série sur le MMA : « Force à tous les participants de cette série… Ce sont des choses qui arrivent malheureusement… ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🏴‍☠️ (@piratefinal)

Force à tous les participants de cette série… Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. 😖 pic.twitter.com/CX7gUbwqha — Booba (@booba) October 22, 2024