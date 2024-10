Kaaris révèle pourquoi il ne veut plus vivre en France

Invité dans l’émission « Legend » de Guillaume Pley, Kaaris lève le voile sur sa vie privée et s’est livré comme jamais auparavant pendant cet entretien réalisé à l’occasion de la tournée promotionnelle du film « 4 Zéros ». Riska a évoqué des sujets très personnels, notamment le deuil de sa mère et les conséquences de sa notoriété.

Kaaris se confie à Guillaume Pley : « La notoriété, c’est un fardeau »

Dans cette interview, Kaaris a évoqué divers sujets de sa vie privée. Un an après la disparition de sa mère, le rappeur a confié que la douleur est toujours vive, ému, ces révélations montrent un artiste plus vulnérable que jamais, loin de l’image du rappeur dur à cuire qu’il peut renvoyer dans sa musique ainsi que ses clips. Le succès a aussi ses revers pour Riska qui en a fait les frais.

Le rappeur originaire de Sevran a expliqué comment la notoriété avait bouleversé son quotidien lorsqu’il vivait encore en France : « Tu le sens parce que les regards deviennent bizarres, ça commence à te regarder sur le téco. Tu ne peux pas savoir ce qu’il y a dans le cerveau de l’humain », a-t-il décrit. Pour échapper à ce regard insistant, Kaaris a décidé de s’installer au Portugal. « C’est pour ça que je suis à Lisbonne. Des fois c’est dur, c’est compliqué. Quand je suis avec mes enfants, il y en a qui se gênent pas et qui me demandent même s’ils peuvent une photo avec. C’est une dinguerie« , a-t-il ajouté pour justifier son départ de la France il y a quelques années pour aller vivre avec sa famille au Portugal dans la ville de Lisbonne.

Le Portugal offre donc à Kaaris un certain répit dans sa vie quotidienne, loin des regards indiscrets, il peut profiter de sa famille et mener une vie plus paisible. « Je vais à LIDL, il y a grave des bons trucs. Claquette, LIDL, caddie tranquille. Il n’y a personne qui va dire ‘mais qu’est-ce que tu fais là ?‘ », s’amuse-t-il.