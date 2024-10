Booba lance un appel à témoins contre Guillaume Pley

Booba vient de lancer une nouvelle offensive contre Guillaume Pley. L’interprète d’ULTRA a appelé ses fans à lui envoyer des témoignages concernant les agissements de Pley. Une initiative qui a rapidement fait le tour des réseaux et qui relance une ancienne polémique contre l’animateur.

Guillaume Pley dans la tourmente, Booba attise les flammes

Booba, qui n’a jamais caché son aversion contre Pley, a saisi l’occasion pour relancer un scandale contre ce dernier. En appelant ses fans à lui envoyer des témoignages, le rappeur a mis le feu aux poudres. En quelques jours, il aurait reçu plus de 600 mails concernant le présentateur. Cette affaire pourrait avoir de lourdes conséquences pour Guillaume Pley. Les accusations portées contre lui peuvent nuire à sa réputation et à sa carrière. De plus, des poursuites judiciaires engagées par Pley risquent de s’avérer très longues.

« Ça va? Ça va bien se passer tu verras. On a déjà plus de 600 mails etc… Passe un coup d’fil à Franck Gastambide l’acteur porno y va te prédire l’avenir. Fais-toi une camomille… » a tweeté Booba pour avertir Guillaume Pley qui avait confié il y a quelques mois au sujet de la polémique le concernant par l’intermédiaire de son avocat : « Des propos caractère injurieux et diffamatoires sont colportés à l’encontre de Guillaume Pley de façon orchestrée et violente sur différents réseaux sociaux. Gravement mis en cause et de manière totalement infondée, Guillaume Pley ne peut laisser proférer de telles allégations contraires à son éthique et qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. ».

Pour mettre en avant ses accusations, Booba a publié des vidéos des débuts de carrière de Guillaume Pley lorsqu’il faisait des caméras cachées en piégeant des jeunes femmes pour les embrasser sans consentement, puis en révélant que l’avocat de l’animateur a contacté ses avocats pour régler ce dossier.

.@guillaumepley Ça va? Ça va bien se passer tu verras. On a déjà plus de 600 mails etc… Passe un coup d’fil à Franck Gastambide l’acteur porno y va te prédire l’avenir. Fais toi une camomille… #légendesurbaines 🙌🏾🫡🏴‍☠️ pic.twitter.com/St1ZO4xAYP — Booba (@booba) October 22, 2024