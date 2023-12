Lesram – Du mieux que j’ai pu (Clip)

Après la première mixtape WESH ENFOIRÉ, LESRAM, l’artiste du Pré Saint Gervais revient nous présenter son premier album “Du peu que j’ai eu, du mieux que j’ai pu”.

Comptabilisant aujourd’hui plus de 15 000 ventes sur son premier projet sorti il y a 1 an et une Cigale sold-out en 24H le 23 février 2023, l’artiste a réussi à construire une communauté solide.

S’étant octroyé un moment dans l’ombre pendant plusieurs mois pour travailler sur ce nouvel opus, “Du peu que j’ai eu, du mieux que j’ai pu”, Lesram lance les précommande de l’album accompagné du premier single nommé du Du mieux que j’ai pu, réalisé par Fanatik Prod sur une composition de Perfect Beats.

On attendait son retour pour 2023, le voila finalement prêt à faire le grand saut.