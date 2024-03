Naza a mal

NAZA : l’inédit « J’ai mal », une ode à l’amour perdu !

Naza est de retour sur un registre dans lequel on a peu l’habitude de l’entendre. Sur ces quelques notes de piano planantes, Naza nous dépeint la perte d’un amour, d’un proche ou encore notre propre égarement face à qui on est réellement.

L’alchimie entre sa voix et les chœurs réussit à nous transporter dans son monde loin de tout et nous offrir une parenthèse de douceur. Sublimée par la production de Benjamin Maheu, “J’ai mal” est une ode aux amours perdus dans laquelle Naza est plus que touchant et livre un joli préambule de son album à venir.

Découvrez le clip de J’ai mal réalisé par Guillaume Doubet disponible sur toutes les plateformes de streaming.