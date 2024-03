BEN plg invité chez Colors !

‘Appartement vide, murs tous jaunes on pourrait croire que je fais un Colors’. Voilà ce que rappait BEN plg il y a moins d’un an dans son sublime Théâtre de marionnettes.

Aujourd’hui le voilà invité pour une vraie session sur un fond couleur rouge brique dans le célèbre studio Berlinois. C’était teasé depuis samedi sur Instagram et la session est maintenant disponible partout. Une grosse performance pour présenter ‘Guerres de pissenlits’, un titre à l’ambiance jazzy et une nouvelle plongée pleine de réalisme et d’émotions dans le quotidien du rappeur Lillois.

Pour rappel le premier album de BEN plg (‘Dire je t‘aime‘) est disponible depuis le 26 janvier et il sera en concert à La Cigale le 05 avril (Complet). Toutes les dates de la tournée par ici avec un lancement ce soir à Marseille.