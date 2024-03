Lacrim dévoile “Corleone II” extrait de son prochain album “VENI VIDI VICI”.

Après les sorties successives de 2 EP en 2023, Lacrim revient très fort en 2024 avec Corleone II, un titre coup de poing, incisif, sans refrain qui résonne comme le retour d’El Tigre dans le ring du rap français.

Comme un clin d’œil, à son album emblématique Corleone, sorti il y a 10 ans, ce titre ne laissera personne indifférent et annonce un nouvel album pour l’une des plus grandes icônes du rap français. « Veni Vidi Vici », un projet construit et travaillé depuis plusieurs années qui mêle bangers rap et titres plus introspectifs, un album qui devrait marquer l’année du hip-hop français 2024.

Découvrez le dernier clip “Corleone II” de Lacrim.