Freeze Corleone et Kalash Criminel : “Sans l’Afrique leur seule richesse c’est le fromage et le vin”

Kalash Criminel et Freeze Corleone n’ont pas peur des scandales, les deux rappeurs ont décidé de mettre en image leur dernière collaboration sur le single “Encore les problèmes” issu de l’album “Bon Courage” du premier nommé.

Plus de trois ans après son dernier album solo Sélection Naturelle, certifié disque d’or, Kalash Criminel est de retour avec son nouvel opus Bon Courage. Sur ce projet, le Sevranais montre qu’il n’a rien perdu de sa superbe malgré une ouverture notable à de nouvelles sonorités. Jersey, 2step ou encore Boom Bap, le rappeur frot de sa plume lourde de sans expose l’étendue de sa palette artistique et ne cesse de nous surprendre titre après titre.

Ses invités ne sont pas en reste non plus : Freeze Corleone est toujours aussi tranchant, La Fève brille par sa justesse technique et Josman réalise une excellente performance.