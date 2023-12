Bassem refuse les excuses de Sadek, “Son crâne sous ma paire de Stan Smith”

Bassem veut absolument se venger de Sadek et n’a pas digéré son passage à tabac, malgré les récentes excuses de ce dernier dans une récente interview pour le média Legend à l’occasion de la promotion de sa nouvelle mixtape. Dans cet entretien, le rappeur du 93 a confié regretter son agression, avec trois autres individus, du blogueur.

C’est face à Guillaume Pley que Sadek s’est exprimé ouvertement pour la première fois sur son altercation avec Bassem au mois de février 2020, une affaire pour laquelle il a révélé dernièrement attendre encore son jugement et dont il va assumer ses actes. Dans cette interview, le chanteur actuellement incarcéré à Dubaï s’est remis en question sur cette rixe et a présenté des excuses. “Je tiens à m’excuser. Je me suis déjà excusé, on s’est vus en confrontation devant madame la Juge. Je pense que mon comportement était ridicule à ce moment-là.”, a-t-il déclaré avant d’ajouter “Si jamais il veut se venger d’une façon, je suis prêt à me mettre devant lui”. Les propos du rappeur ne sont pas passés inaperçus et le blogueur vient de répondre.

Bassem veut terminer Sadek et l’avertit !

Interpelé par des internautes sur le sujet, Bassem a pris la parole en affirmant que c’est l’unique moment où il va s’exprimer sur ce différend avec Sadek. Il parle d’abord de la détention de l’artiste du 93 : “Je vais répondre à ceux qui s’intéressent à cause de leur vie de merde. Je ne me réjouis jamais du malheur des autres, surtout pour le hebb. Je ne réponds pas parce que j’en ai marre d’être un sparring partner pour ces chiennes à clic. J’ai juste à dire que je le jure sur Allah, mon procès passe avant ce que je touche si je touche.”.

Dans la suite de son message, Bassem est toujours aussi remonté contre Sadek et le ton monte : “J’en ferais une grosse partie de dons à ceux dans le besoin et je vous prends tous à témoin, ensuite, j’irais face à lui et je le fouinerai de partout. Cette fois, on sera 1 contre 1.”. Le blogueur assure que s’il croise le rappeur, c’est pour un face-à-face à un contre un et que c’est son fils qui va le finir : “Ce qui m’importe, ce n’est pas l’argent ou la justice, c’est d’avoir son crâne sous ma paire de Stan Smith et faire couler son sang contre le mur comme quand ils m’ont pris à cinq par-derrière en revenant du taf chez mes parents. Ensuite, je lui lâcherai mon fils qui le finira.”.