Sadek passe un message à Bassem après son agression, “S’il veut se venger…”

« S’il veut se venger, je suis prêt à… » : Sadek s’adresse à Bassem Braïki ! Près de 4 ans après les faits, le rappeur du 93 s’est confié pour la première fois en interview sur le différend l’ayant opposé au blogueur lyonnais et l’affaire de son passage à tabac lors d’une soirée du mois de février 2020.

Il y a plus de 3 ans, Sadek et Bassem se sont embrouillés dans un conflit qui s’est mal terminé. À l’époque, afin de régler des comptes, le chanteur avait décidé de se lancer dans une expédition punitive au domicile du blogueur à Vénissieux. En compagnie de trois autres personnes, ils se sont rendus chez Bassem pour l’attendre avant de l’agresser à l’aide de matraques télescopiques tout en filmant la séquence sur le web. Après l’incident, le rappeur français a été arrêté par la police dès le lendemain avant de passer plusieurs semaines en prison suite à sa mise en examen pour violences aggravées puis d’être libéré sous contrôle judiciaire.

Sadek est prêt à tout pour se faire pardonner de Bassem !

En interview dans le média Legend, Sadek s’est exprimé sur cette affaire face à Guillaume Pley pour adresser des excuses publiques à Bassem, “Devant toute la France, je tiens à m’excuser. Je me suis déjà excusé, on s’est vus en confrontation devant madame la juge. Je pense que mon comportement était ridicule à ce moment-là.”, déclare le rappeur. “Maintenant, il y a ceux qui disent que j’y suis allé avec lâcheté, Bassem, il n’habite pas dans le 16ème arrondissement. J’y suis allé avec des copains que j’avais sous la main. Et je tiens à dire à Bassem que si jamais je l’ai blessé, je m’en excuse.”, poursuit-il.

Sadek a ensuite affirmé comprendre que Bassem puisse avoir l’intention de se venger et être prêt à lui accorder cette chance en précisant assumer ses actes passés en face, “Si jamais il veut se venger d’une façon, je suis prêt à me mettre devant lui, à m’attacher les mains dans le dos et qu’il frappe jusqu’à ce que son cœur s’apaise. Je n’ai absolument peur d’aucun être humain et je ne me cache devant personne.”.

“Si je l’ai blessé, je suis prêt à réparer mon erreur. Avec du recul, j’ai vraiment honte.”, a-t-il conclu pour se repentir de cette agression qu’il regrette.