Blacko – Humanité [Clip]

lacko propose, depuis ce vendredi 8 décembre, un nouveau clip « Humanité ».

Avec ce single, Blacko poursuit sa carrière de reggaeman engagé même s’il n’a plus aucune preuve à faire en rap. Comme pour les titres : « Gratitude », « Courage », « MSCFM »… Blacko n’hésite pas à donner des messages humains et profonds. « Humanité » ne déroge pas à la règle, avec sincérité l’artiste parle de son envie de plus de générosité et d’indulgence.

Le clip est véritablement à son image avec un tournage en pleine manifestation.

Blacko sera en concert le 15 Décembre, à Paris, au New Morning.