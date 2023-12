Malik Bentalha fait une parodie absolument géniale de Jul

Après le succès phénoménal de sa vidéo parodique de l’émission de Pascal Praud, Malik Bentalha est de retour avec une nouvelle vidéo à découvrir absolument dans laquelle il imite Jul dans une session pour Colors.

Malik Bentalha casse encore Internet avec son imitation parfaite de Jul !

Avec son imitation de l’émission de CNews “L’heure de trop sur Tnews”, Malik Bentalha a fait un énorme carton avec des millions de vues, notamment 33 millions sur Twitter et 4 millions sur YouTube. L’humoriste a décidé de récidiver trois semaines après ce succès et cette fois-ci, il a décidé de s’attaquer à Jul. Le comédien a fait une imitation du rappeur marseillais dans une session Colors, une célèbre plateforme d’interprétation musicale dont le but est de faire découvrir des artistes originaux, le tout dans la forme d’une vidéo à l’esthétique minimaliste. De nombreux rappeurs français y ont déjà participé avec souvent des performances de qualité.

Jul n’est jamais apparu dans le studio de Colors et cela a inspiré Malik Bentalha pour y remédier à sa façon en incarnant le personnage La Bul en train de réaliser le freestyle “Mange moi l’ananas”. Il a même créé des profils sur les réseaux pour son personnage et a mis en ligne sur les plateformes de streaming son single. Dans la vidéo, Malik apparait en reprenant le look du célèbre rappeur avec le classique claquettes-chaussettes, un sac banane et un bob sur la tête.

Avec cette vidéo, Malik Bentalha assure la promotion de son spectacle “Nouveau Monde” à la Cigale du 10 au 31 décembre 2024 et du lancement de la mise en vente des places pour sa tournée ce 15 décembre 2023 à 10h.