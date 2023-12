Quand Kaaris n’a même plus besoin de chanter à ses propres concerts

Lors de son passage au Canada à Montréal, Kaaris a interprété son classique “Zoo”. Un moment à marquer d’une pierre blanche pour ses fans Canadiens qui a déclenché l’hystérie de la foule. Le public a repris les paroles du titre par cœur sans que le rappeur ait besoin de chanter.

Pas besoin de chanter, c’est Kaaris qui est venu voir les fans en concert !

Dans la carrière de Riksa, il y a des morceaux qui sont devenus cultes avec les années et ont marqué les esprits des auditeurs de rap français au point que le public est capable d’entonner certains tubes sans aucune faute. C’est en effet le cas du hit “Zoo“, l’une des chansons les plus marquantes de Kaaris qui l’a révélé en 2013, un titre extrait de son album tout aussi culte “Or Noir“. Ce projet a fêté ses 10 ans cette année et l’artiste du 93 va fêter cet anniversaire avec deux concerts à l’Accor Arena en début d’année prochaine.

Alors que “Day One”, le nouvel opus de Kaaris est disponible aujourd’hui dans les bacs et sur les plateformes de streaming, il y a quelques jours, le “Dozo” était en concert à Montréal et a pu constater qu’il y est très populaire. Sur scène, à peine les premières notes de “Zoo” retentissent que le public reprend parfaitement les paroles. À tel point que le rappeur se contente de les laisser faire en appréciant le spectacle, au point qu’on dirait que Riska devient un spectateur de son propre show.

Un moment que Kaaris ne devrait pas manquer de reproduire sur la scène parisienne à Bercy au mois de février 2024 pour fêter les 10 ans d'”Or Noir” dans une ambiance de folie qui devrait être historique pour l’artiste originaire de Sevran.