“Kaaris voulait du sale” : Nosiiila, la danseuse qui a choqué à Bercy s’exprime

Kaaris a marqué les esprits pour le 10e anniversaire de son album “Or Noir” avec deux soirées inoubliables à l’Accor Arena en février dernier, mais aussi une polémique inattendue qu’il aurait préféré éviter, suite à une représentation très osée sur scène d’une des danseuses, Nosiiila. Cette dernière a partagé les dessous de cet événement ainsi que la réaction de Riska à sa performance.

C’était un moment spécial pour les fans de longue date de Kaaris qui ont saisi l’opportunité de revivre les tubes de l’artiste du 93 issus de l’album culte Or Noir lors de deux soirées à Bercy. Le succès a été tel qu’une troisième date a été ajoutée à l’U Arena de la Défense en janvier 2025. Cependant, le premier concert à l’Accor Arena a été marqué par une performance remarquée d’une danseuse sur scène, accompagnée d’un accessoire original. Cette mise en scène a beaucoup fait parler, suscitant des réactions contrastées, y compris une critique de Booba envers Kaaris. Face à la polémique, la danseuse, Nosila, avaait tenu à clarifier la situation pour répondre à ses détracteurs et expliquer qu’elle n’était pas affectée par les critiques.

Nosila a récemment participé à une interview avec le YouTuber, Sam Zirah. Durant cet entretien, la jeune femme a évoqué son parcours personnel ainsi que l’agitation suscitée par sa présence au concert de Kaaris. Elle a alors révélé que bien que Riska semble ne pas lui en avoir tenu rigueur, au contraire de sa bookeuse, celle-ci n’a pas été enchantée et ne l’a pas rappelé, comme elle l’a souligné en précisant que le rappeur avait demandé du “sale” et qu’elle avait donc livré une prestation dans cette direction.

“Mes collègues étaient au courant. La bookeuse. Je l’ai prévenue 10 minutes avant de monter sur scène”, a décrit Nosila, puis a parlé des coulisses du concert, “Kaaris n’était pas au courant. Il voulait du sale, on a fait du sale. Les gens présents au concert ne semblaient pas mécontents. Le staff m’a vue sortir des loges avec.”. “Elle m’a dit que c’était un choix personnel, que je n’étais pas assez obéissante pour elle et que je lui ai manqué de respect. Elle le savait, elle n’a rien dit”, a conclu la jeune femme sur la réaction de la bookeuse qui a décidé de ne plus faire appel à ses services.