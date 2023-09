Cette nouvelle version très spéciale d’Or Noir de Kaaris pour sa fille

Kaaris prépare ses deux dates de concerts événements à l’Accor Arena d’une façon pour le moins insolite en compagnie de sa fille avec une nouvelle version assez originale du projet Or Noir qui risque de ne pas plaire à ses fans, mais uniquement aux plus jeunes.

Le rappeur originaire de Sevran revisite son album Or Noir sur scène pour célébrer son dixième anniversaire et ces derniers concerts, showcases et participations à des festivals ont été une véritable réussite, il a mis une ambiance de folie et son public s’est ambiancé comme jamais sur ses plus grands classiques. De bon augure avant les dates à l’Accor Arena pour lesquelles, Kaaris poursuit les répétitions et lors d’une de ses séances, il a entrepris de revisiter son opus en supprimant les termes offensants.

Kaaris offre une nouvelle version de Bouchon de Liège !

Le 21 octobre 2013 est une date marquante dans la carrière de Kaaris, il a lancé son album Or Noir, comprenant dix-sept morceaux, dont une collaboration avec Booba, ce projet le révèle au grand public et constitue son premier succès musical. Depuis lors, cet opus est considéré comme un incontournable du rap français et a marqué un tournant significatif dans le paysage musical, en particulier dans le genre de la Trap. Cet été, Riska a entamé une tournée dans laquelle il revisite Or Noir pour commémorer les dix ans de son album et va fêter l’événement au mois de février prochain devant plus de 40 000 personnes à Bercy.

C’est dans cette préparation aux deux événements que le rappeur du 93 a partagé une séquence qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on peut voir l’artiste en train de répéter son album en présence de sa fille. Il a pris la décision de ne pas inclure les termes injurieux de ses chansons lors de cette répétition devant sa progéniture. Tout commence avec “Bouchon de Liège“, où Kaaris se contente de murmurer les paroles. Une séquence amusante à découvrir.

À lire aussi : Kaaris, les images de sa rencontre avec la Fouine, le feat attendu