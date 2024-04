Rohff et Kaaris dans un combat contre Baki ? Il répond !

Kaaris et Rohff n’ont aucune chance face à Baki dans la cage ! Après avoir fixé ses conditions pour une revanche contre Cédric Doumbé, Baïssangour Chamsoudinov a rencontré Just Riadh pour répondre à ses questions les plus improbables. Il s’est notamment prêté au jeu de noter les stars du MMA et d’autres célébrités dans un éventuel combat contre lui.

Alors que les négociations pour un re-match contre Doumbé n’ont pas avancé et qu’il a affirmé être en discussion pour reprogrammer un combat si le PFL est prêt à le rémunérer 500 000 euros, Baki enchaîne les interviews. Sa dernière en date est une vidéo de 24 heures avec le Youtubeur Just Riadh. Le combattant de MMA s’est lancé dans un petit jeu avec le Youtubeur : sur une échelle de 1 à 10, Baïssangour Chamsoudinov a estimé la difficulté avec laquelle il battrait d’autres combattants ou des personnalités.

Baki juge ses chances face à Kaaris, Rohff et d’autres stars

L’ancien pratiquant du ARES a affirmé qu’il est capable de battre les plus grandes stars du MMA, comme Conor McGregor à son prime. Il a déclaré : « 5 ! Ça reste un gars léger parce qu’à son prime, il était à 66 kg. Conor, je pense que je le fume sans problème ». L’Irlandais, dont le retour dans l’octogone est prévu pour cet été, ne devrait pas apprécier. Baki parle ensuite de Ngannou, contre qui cela serait très compliqué. Il confesse : « Ngannou c’est chaud, on arrive dans les 9-10, pas intouchable parce qu’il a pris un KO récemment. C’est un mec, c’est un poids lourd, il frappe fort, je dirais un bon 9 ». Baki répond ensuite au sujet d’autres Français tels que Benoit Saint-Denis et Salahdine Parnasse, avec des propos élogieux : « 10. En rounds alternés, ça dépend de ce qu’il se passe. Si j’arrive à éteindre un des deux vite, ça va s’équilibrer. Ce sont des combattants d’élite ».

Baki juge ensuite des adversaires improbables dont les rappeurs Kaaris “1, c’est pas des combattants, qu’est-ce que tu veux qu’ils fassent ?” et Rohff « il boxe un peu, 2 peut-être ». Concernant d’autres combattants de renom, il met 10 à Mike Tyson à son prime “il n’y a pas eu de combattant comme lui pour l’instant”, 7 à Georges Saint-Pierre “beaucoup en parlent comme le meilleur combattant de l’histoire du MMA, en plus on est dans la même catégorie” et enfin 7 à Khabib Nurmagomedov, “Khabib malgré qu’il soit plus léger, Khabib à son prime ça vaut un Georges Saint-Pierre à son prime”.