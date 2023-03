Kaaris perce aux Etats-Unis grâce à Ciryl Gane, les Américains sont fous de Zoo

Le classique du rap français « Zoo » s’offre une nouvelle jeunesse validé par les Américains suite à l’entrée stratosphérique de Ciryl Gane à l’UFC 285 sur le morceau de Kaaris qui a redonné un élan de popularité à ce single paru en 2013.

La chanson « Zoo » produite par Therapy est le premier extrait du premier album studio de Kaaris, « Or Noir » sorti au mois d’octobre 2013. Le clip de ce titre a marqué les esprits des auditeurs de rap français et a définitivement lancé la carrière de Riska dans le rap Français quelques mois après son feautring légendaire avec Booba sur le morceau « Kalash » en 2012. « Les singes viennent de sortir du zoo. Armés comme à l’époque du clos. L’ange de la mort dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo. Ton cadavre derrière quelques plots. Le sang est plus épais que l’eau. Armés comme à l’époque du Clos. Les singes viennent de sortir du zoo » reprend le rappeur Sevranais dans le refrain culte de ce single et ses paroles ont retenti à l’apparition de Ciryl Gane dans l’arène pour combattre Jon Jones.

« Le son d’entrée de Gane est un banger »

Même si ce choix de Ciryl Gane ne l’a pas aidé pour le combat avec une cuisante défaite dès le premier round, Kaaris s’est satisfait de cette entrée. Le titre vient de faire son retour dans le Top 200 des singles les plus écoutés en streaming avec une 94ème place dans le Top Spotify, une belle performance des années après sa sortie. Cela a même permis au morceau d’attirer l’attention des internautes Américains suite à ce coup de projecteur dans le monde entier lors de cet événement suivi par des millions de téléspectateurs. La vidéo de l’entrée est également devenue virale sur les réseaux ce week-end comme le prouve les réactions sur Twitter.

En parallèle de ce buzz inattendu de Zoo, Kaaris en a profité pour annoncer la sortie prochaine de son film dramatique intitulé « Le Roi des Ombres » inspiré d’une légende ancestrale malienne « transposée à la banlieue parisienne », le long métrage sera disponible le 17 mars prochain sur Netflix. (Synopsis du film : « Après le décès de leur père, deux demi-frères se retrouvent dans les camps adverses d’un conflit qui dégénère avec des répercussions tragiques. »).

