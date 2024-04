Kaaris et Booba réunifiés avant leur fin de carrière ? B2O réagit

Les fans espèrent toujours, et certains médias rêvent toujours d’une réunification entre Kaaris et Booba, quasiment improbable connaissant le passif des tensions entre les deux hommes. B2O a réagi à cette supposition imaginée par un journaliste.

Booba a fait un retour discret sur Instagram depuis quelques jours sous le nom de compte de piratefinal, suivi par plus de 27 000 abonnés. Il tente d’éviter de se bannir une nouvelle fois et essaye de suivre les règles de la communauté du réseau social après ses multiples suspensions. B2O scrute la moindre information à son sujet sur l’application et a répondu à une publication du média Ulyces.co dans laquelle son auteur imagine que le DUC et Kaaris pourraient ressortir un tube en commun avant la fin de leur carrière respective.

Booba répond et met fin aux espoirs d’une réconciliation avec Kaaris !

“On a vu dans notre boule de cristal que Booba et Kaaris allaient nous sortir Kalash 2.0 avant la fin de leur carrière, concluant deux parcours exceptionnels avec un banger d’anthologie”, décrit le journaliste, sauf avant de préciser sur ce post, “Place à l’instant Nostradamus de la semaine : on vous présente Vous pouvez screen, nos meilleures (et nos pires) prédictions pour cette année. Évidemment, on peut toujours se tromper et on a hâte de savoir ce que vous en pensez en commentaire.”. Beaucoup de fans aimeraient effectivement revoir les deux rappeurs réunis à nouveau, et Booba a répondu pour définitivement et clairement mettre fin aux éventuels espoirs des auditeurs.

« Vous êtes plutôt NOSTRADANUS », a répliqué Booba en commentaire de la publication pour montrer qu’il n’a pas apprécié cette prédiction et tacler au passage le média. Pour lui, c’est clair : il n’y aura pas de paix avec Kaaris. Riska a d’ailleurs déclaré dans une interview ces derniers mois ne plus calculer Kopp, ni ce qu’il fait. La possibilité d’une réconciliation est donc définitivement enterrée entre les deux artistes.

