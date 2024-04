Kaaris s’approprie tout le succès d’Or Noir avec Therapy et exclut Booba

Kaaris met les choses au clair sur “Or Noir” et sa relation passée avec Booba ! Riska s’est confié sur la conception de ce projet pour affirmer que le DUC n’y a pas contribué, une révélation surprenante !

Le 21 octobre 2013, Kaaris sortait le premier classique de sa discographie, “Or Noir“, le propulsant sur le devant de la scène du rap français avec des titres comme “Bizon”, “Bouchon de Liège”, “L.E.F” avec Booba ou encore “Zoo“. Ces morceaux sont devenus des incontournables du genre. Alors que certains fans espéraient une nouvelle collaboration entre Riska et B2O, notamment à la suite d’une publication de ce dernier sur les réseaux sociaux questionnant son ancien compère sur une réconciliation, le rappeur Sevranais a douché leurs espoirs avec sa dernière déclaration.

Lors d’une récente prise de parole, Kaaris a en effet clairement indiqué qu’il a mis de côté Booba en assurant que celui-ci ne l’a pas aidé au succès de l’album “Or Noir”. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, Riska s’est adressé à ses fans en annonçant qu’il va faire un petit test pour rappeler les crédits de tous ses albums. “On va faire un test, vous savez tous les albums ont des crédits. Tout est marqué sous un album”, explique-t-il au début de la séquence avant de parler de son premier grand succès : “On va regarder qui est le réalisateur de l’album Or Noir. Therapy. Oh, il n’y a pas d’autres noms. J’ai écrit tout l’album et Therapy a réalisé tout l’album. Il n’y a pas d’autres noms. C’est le lalalala.”. L’artiste du 93 décrit qu’il n’y a eu que lui et les producteurs de Therapy à l’enregistrement de cet opus dans le studio, et pourtant d’anciennes déclarations ont laissé croire que Booba y a également activement participé.

Les fans de Booba n’ont d’ailleurs pas manqué de rappeler à Kaaris ses paroles dans une ancienne interview dans laquelle il avait déclaré que B2O l’avait aidé dans la réalisation d’Or Noir, sur lequel il est présent en featuring, et d’autres ont même retrouvé des photos de l’époque montrant les deux rappeurs en studio avec Therapy.

KAARIS s’exprime au sujet de son album classique OR NOIR 🗣️J’ai écrit tout l’album et Thérapy a réalisé tout l’album… y’a pas d’autres noms 🗣️Et y’a jamais eu personne d’autres au Studio

