Sadek en prison à Dubaï

Sadek est incarcéré depuis une semaine à Dubaï ! La rumeur circule depuis quelques jours sur les réseaux et vient d’être confirmée par son manager sur Instagram tout en confirmant la sortie de la nouvelle mixtape de son artiste pour ce vendredi.

Depuis plusieurs semaines, Sadek est très actif sur Twitter et Instagram. Il a fait de nombreuses révélations sur les dessous du rap français, avec des confidences sur Werenoi et Ninho, tout en relançant l’embrouille avec Booba, et avec également des déclarations fracassantes sur les coulisses du rap game. Tout en créant de l’agitation dans l’univers du rap en France, Dek-Sa a aussi présenté son prochain projet, Ni*ue Le Casino 2, à paraître ce vendredi 8 décembre 2023. Une mixtape avec des featurings de Limsa d’Aulnay, Winnterzuko, Werenoi, Ninho et Josman sur le premier single extrait du projet intitulé Changer, produit par Mohand, Camara et Jerzey.

Sadek emprisonné aux Emirats Arabes Unis !

En marge de la parution de cette mixtape, Sadek est aussi entré en conflit avec le manager de Werenoi, alors qu’une collaboration inédite avec ce dernier devrait figurer sur Ni*ue Le Casino 2, tout comme avec Ninho, qui a adressé un courrier par l’intermédiaire de ses avocats pour demander la suppression de leur récent featuring sur le morceau TP des plateformes de streaming, ainsi que de son album Ouvert tout l’été. Suite à ces différentes affaires, Dek-Sa n’a plus pris la parole depuis une semaine, n’a fait aucun commentaire sur les polémiques l’opposant aux deux rappeurs cités précédemment et n’a plus assuré la promotion de son opus à venir, de quoi intriguer ses fans.

Depuis le début de la semaine, l’explication a été trouvée avec une rumeur prenant de l’ampleur : Sadek serait en prison à Dubaï. Après quelques jours, le manager du rappeur vient enfin de confirmer l’information en rassurant le public avec le communiqué suivant : “Effectivement, Sadek est actuellement en détention à Dubaï depuis maintenant une semaine. Il va bien, merci pour tous vos messages bienveillants. La sortie de NLC2 est maintenue pour ce soir à minuit, mais uniquement en digital, il n’y aura donc pas de CD physique. On vous donnera des nouvelles de lui via son Instagram qui est géré par C.M., le manager.”.

La parution du projet “Ni*ue le casino 2” de Sadek pour le 8 décembre 2023 est donc néanmoins maintenue, la mixtape sera exclusivement disponible sur les plateformes de streaming. La raison de l’incarcération du rappeur n’a pas été communiquée et n’est pas connue pour le moment, ni sa durée d’emprisonnement.