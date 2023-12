Aya Nakamura détestée par les français ? Elle répond

“Il y a un certain déni…”, Aya Nakamura s’est exprimée sans langue de bois dans sa dernière interview sur les critiques qu’elle s’attire fréquemment en France malgré sa réussite et son titre de chanteuse française la plus écoutée dans le monde de l’année.

Souvent critiquée en France, Aya Nakamura réagit : “ils ont du mal à avaler” !

Pour finir l’année, Aya Nakamura était invitée en Côte d’Ivoire dans le programme Le Grand Talk et elle a été questionnée sur l’image renvoyée auprès du public français et ses détracteurs qui remettent en question son talent musical alors qu’elle sera à l’affiche cette année de la troisième saison du programme Nouvelle école sur Netflix en tant que membre du jury aux côtés de SCH et SDM. “On a l’impression que la France ne vous aime pas, notamment une élite culturelle qui estime que la musique que vous faites est une sorte de dégénérescence culturelle or, vous êtes l’incarnation de ce que la France est : multiculturelle, ouverte sur le monde. Qu’en pensez-vous ?”, a-t-elle été interrogée lors de cette émission.

“Je pense qu’il y a un certain déni pour un certain milieu, pour certaines personnes au niveau de la France.”, a réagi Aya Nakamura en réponse à la question du journaliste avant de préciser, “Je ne pourrais pas dire que c’est que des blancs parce qu’il n’y a pas que des blancs. En France, il y a un peu de tout.”.

“Il y a des Noirs qui n’aiment pas ma musique. Il y a de toute origine, même à Paris qui n’aime pas ma musique. Je pense qu’il y a eu un déni au niveau du rap.”, a ensuite poursuivi Aya Nakamura avant de conclure sur le sujet, “De ce langage qui a fortement dérangé, qui est la musique la plus écoutée aussi. Je fais partie de cette enfance-là qui a grandi avec. Au niveau des mots, du langage etc. En plus je suis une femme noire. Je pense que le mix, ils ont du mal à avaler. Ce n’est pas quelque chose qui me dérange.”.

