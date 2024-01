Jul annonce déjà son 30ème album “Décennie”

Jul fête aujourd’hui ses 34 ans et à cette occasion, il a réservé une surprise à ses fans avec l’annonce de la sortie de son trentième album, intitulé “Décennie”, seulement six semaines après le précédent, afin de célébrer ses dix ans de carrière.

Incroyable, Jul annonce déjà un nouvel album : le 30ème de sa carrière !

Jul est inarrêtable. Le mois dernier, il a dévoilé le projet “La route est longue“. L’opus est un énorme succès commercial, avec une certification de disque de platine et plus de 100 000 ventes en un mois. Cette semaine, le projet a conservé la première place du Top Album pour la cinquième semaine consécutive, devant tous les albums “Coeur blanc”, “Demain ça ira” ou encore “La Machine”, avec 9 667 nouvelles ventes. Le rappeur marseillais possède le record des disques de platine ainsi que des doubles disques de platine en France et ne compte pas s’arrêter là, en restant toujours aussi productif, au plus grand bonheur de ses fans.

Pour son anniversaire ce 14 janvier et sa dixième année de carrière dans la musique, Jul a remercié son public sur Instagram tout en annonçant la sortie de “Décennie”, son nouvel opus, avec le lancement de la précommande du projet : “Merci pour ces dix ans ensemble ma team, je vous ai réservé une belle surprise… Nouvel album “Décennie” disponible vendredi 19 janvier. En précommande dans quelques heures”. Il a eu le soutien de ses compères rappeurs suite à cette publication : “Depuis jeune de cité, y’a dix ans huuuustre”, a commenté Soso Maness, “Oh la vache !!! ça sent le nucléaire” a réagi Alonzo.