Jul : les chiffres fous de “La route est longue”, toujours N°1 après 4 semaines

Les semaines passent et se ressemblent pour “La route est longue“, le dernier album de Jul ! Disponible depuis le 8 décembre 2023, le projet du rappeur marseillais est déjà certifié disque de platine et trône toujours à la première place du Top Album cette semaine.

Jul poursuit son ascension et garde le trône du Top Album !

Pour la quatrième semaine consécutive, Jul est en tête du Top Album en France. Avec 11 271 ventes la semaine passée pour son opus, il devance au classement Vianney avec son album “A 2 à 3”, le duo Gazo et Tiakola, troisième au classement avec le projet collaboratif “La mélo est gangx”, le rappeur La Fève occupe la quatrième place avec “24” et Werenoi remonte à la 6ème place avec “Carré” alors que Ninho réintègre le Top 10 avec son projet “NI”.

Les chiffres sont énormes pour Jul avec son dernier album : 55 767 ventes en première semaine, 26 606 ventes pour sa deuxième semaine, puis 19 152 en troisième, soit un total de 112 796 exemplaires écoulés avec les chiffres de la quatrième semaine d’exploitation. Le clip “J’fais que danser” vient aussi de dépasser les 8 millions de vues et celui avec Alonzo sur le titre “La Fusion” totalise plus de 9 millions de visionnages. Enfin, du côté du Top Singles, c’est le morceau “J’fais plaisir à la zone” en featuring avec SDM qui fait un carton : la chanson cumule près de 9 millions d’écoutes sur Spotify et se maintient dans le Top 10 des titres les plus écoutés en France depuis sa sortie sur la plateforme de streaming.

