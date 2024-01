Shay sur son feat avec SCH, “j’étais mal à l’aise …”

En attendant de découvrir les premiers scores du nouvel opus de Shay intitulé “Pourvu qu’il pleuve“, la rappeuse belge poursuit la promotion de ce projet en multipliant les interviews et s’est notamment confiée sur sa connexion inédite avec SCH.

Shay a été touchée par son titre avec SCH !

Shay et SCH ont en commun d’avoir été tous les deux membres du jury de la Nouvelle école sur Netflix pour les deux premières saisons du programme, avant que l’ancienne membre du 92i ne quitte l’émission pour la troisième saison suite à l’arrivée d’Aya Nakamura comme jurée. Les deux artistes sont restés proches et ont décidé d’offrir une collaboration encore jamais réalisée pour le nouvel album de la rappeuse belge.

C’est sur le morceau “Paradis”, en featuring avec Hamnezy, Jo A Touch et Sam H, que Shay a invité SCH en featuring. “Si j’t’avais pas dans la tête, j’aurais deux fois plus de place. Et dans deux fois plus de place, on met deux fois plus de liasses. J’l’ai fait deux fois plus du cœur, y a eu deux fois plus de pleurs. J’étais R, là à l’enterrement, y aura dix fois plus de fleurs. Si j’t’avais pas dans la tête, y aurait deux fois plus de place.”, chante le “S” au début de son couplet. Ce titre a beaucoup touché Shay, comme elle l’a révélé en parlant de l’enregistrement du single avec le rappeur marseillais. Elle a déclaré avoir été un peu mal à l’aise, « Ce morceau, il m’a vraiment touché. J’avais besoin d’une voix masculine qui me réponde, quelqu’un qui a une plume. Avec le propos du titre, j’étais mal à l’aise de le proposer. J’ai demandé au S et 2 heures après, il m’a envoyé son couplet », a décrit l’interprète de PMW.