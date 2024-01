Shay fait sensation avec “Pourvu qu’il pleuve”, les réactions des fans

Shay fait un retour remarqué dans les bacs ce vendredi avec son troisième album, intitulé “Pourvu qu’il pleuve”, dans lequel elle démontre tout l’étendue de son talent. Les premiers retours des fans sur les réseaux sont très positifs.

Shay frappe fort pour son retour !

Après les singles « Jolie Go », « Commando » interprété en live pour la première fois à la cérémonie des Flammes, puis « Sans cœur » avec son compère Niska pour marquer leur seconde collaboration après le morceau « Liquide », Shay présente aujourd’hui « Pourvu qu’il pleuve », un album de 15 titres avec également la présence de SCH et Gazo dans la liste des invités pour les featurings. Ces deux duos inédits sont réussis, notamment la collaboration avec le rappeur marseillais sur un titre poétique et mélancolique en conclusion du projet.

Sur Twitter, les internautes n’ont pas manqué de commenter vivement ce retour de Shay. La rappeuse belge s’est retrouvée dans le Top des tendances en France avec des commentaires pour la plupart élogieux sur cet album. “Bébé, j’aime ma vie, mais je veux la même en mieux. » Voilà Shay dit bien”, “Gazo et Shay c’est quoi ce poulet encore”, “Les gars, c’est pas le moment de parler à votre go elle va vous quitter grâce à l’album de shay”, “Trop bizarre, j’écoutais le dernier album de shay à la salle et j’ai pris 5cm de tour de bras”, “Un album court et efficace avec des feats qualitatifs”, peut-on par exemple lire dans les réactions.

“Mon troisième album « Pourvu qu’il pleuve » est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Merci pour votre patience. J’attends vos retours”, a réagi Shay sur Instagram pour connaitre les avis des auditeurs en attendant de découvrir les premiers chiffres des écoutes sur les plateformes de streaming.

En train d’écouter l’album de shay au bureau pic.twitter.com/haDXOYMHHb — Jo. (@JoBagless) January 19, 2024

Un album court et efficace avec des feats qualitatifs ! Votre avis à chaud sur l’album de SHAY ? 👀 pic.twitter.com/zP8Lm4qkzi — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) January 19, 2024

Pas mauvais le shay sch pic.twitter.com/fLDNihuTJ2 — 🏴‍☠️ (@nemeziz92i) January 18, 2024