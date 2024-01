Le remix génial de PLK et Jul sur la prod de Give Me The Night

Un jeune vidéaste du nom de Nicolas Bousseton vient de réaliser un mashup très réussi d’une version disco de Jul et PLK sur la prod’ du classique “Give Me the Night” de George Benson. La vidéo fait un carton sur TikTok !

La récente collaboration entre PLK et Jul sur le single “Postiché“, produit par Mehsah, extrait de l’album “La route est longue“, certifié disque de platine, a inspiré un beatmaker pour nous offrir une connexion surprenante entre les deux rappeurs français et George Benson. Le jeune homme a fait poser la voix des compères sur le tube réalisé par Quincy Jones en 1980, “Give Me the Night”.

PLK et Jul en version disco, c’est une dinguerie !

“Gros, j’aime pas trop tes blagues, j’suis comme Nicky dans l’casino. Le c*l entre deux chaises comme Ben Arfa devant l’Classico. J’pense que si j’avais pas d’passé, moi, j’volerai pas si haut. Les petits allument tout l’monde, comme dans l’film d’Al Pacino. On a commencé dans une cave avec les rats, fais pas des signes avec tes bras. Mon daron ni*uait tout, moi, j’ai juste voulu marcher dans ses pas”, chantent Jul et PLK dans ce remix sur l’instru de “Give Me the Night” avec les paroles du titre “Postiché”. Publié il y a trois jours, la séquence fait le buzz sur TikTok avec déjà un million de vues.

Suite au succès de sa réalisation, Nicolas Bousseton a répondu à la demande des internautes qui espèrent désormais découvrir une version de longue de ce mashup. “Ça sera fait. Je vais préparer ça, je vous tiendrai au courant !“, a-t-il promis en commentaire de sa publication, qui pourrait donner des idées aux deux rappeurs pour nous offrir un nouveau featuring sur une prod’ disco.

Ce titre de George Benson avait déjà inspiré IAM en 1993 pour le hit “Je danse le Mia“, dans lequel le groupe marseillais a échantillonné ce classique.