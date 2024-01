Scène surréaliste : des supporters tentent d’entrer dans l’hôtel de la délégation algérienne

En 2019, l’équipe d’Algérie a remporté sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations de son histoire. Cette époque est désormais bien lointaine, les Fennecs ont été éliminés dès la phase de poules lors de l’édition 2021 et n’ont pas réussi à faire mieux lors de la dernière édition qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, de quoi déclencher la fureur de ses supporters, qui ont décidé de s’en prendre à la délégation de l’équipe algérienne.

Ce mardi, l’équipe de la Mauritanie a réussi un bel exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la CAN grâce à sa première victoire dans la compétition face à l’Algérie sur le score de 1 à 0, sur un but de Dellahi Yali. Les Verts ont manqué de réalisme face au but et subissent un nouvel échec après celui de la précédente édition en terminant à la dernière place du groupe D avec 2 points, deux matchs nuls et une défaite. Furieux après ce fiasco, des supporters algériens ont exigé la démission de Djamel Belmadi auprès de Walid Sadi, le président de la Fédération algérienne de football, devant l’hôtel des joueurs.

Agacés, des fans ont tenté de pousser la porte de l’hôtel et ont envahi les rues pour tenter d’approcher la délégation algérienne. Après cette soirée dramatique, Djamel Belmadi a tenté de justifier la déroute de son équipe et s’est énervé contre un journaliste de DZ Foot en conférence de presse dans une séquence lunaire avec la déclaration : « Vous êtes en mission, je vous connais depuis six ans, vous dites que je suis le premier entraîneur algérien à être éliminé dès le premier tour, dites aussi que je suis le deuxième entraineur à avoir gagné la CAN… je n’ai pas besoin de tes remerciements. ». Il aurait aussi annoncé son départ de la sélection aux joueurs, selon les informations de RMC Sport.

🚨🚨 Des supporters algériens ont tenté de rentrer dans l’hôtel de la délégation algérienne pour s’en prendre au président, aux joueurs et à Djamel Belmadi. 😳🇩🇿 (@la_vagueverte) pic.twitter.com/YWkP5aUq4J — Footballogue (@Footballogue) January 23, 2024

Des supporteurs algériens ont demandé la DÉMISSION DE BELMADI auprès de Walid Sadi devant l’hôtel des joueurs. #BELMADIOUT pic.twitter.com/S6NFORtr5T — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 23, 2024

Supporteurs algériens 🗣️🗣️🗣️ : « Belmadi dégage » pic.twitter.com/aeUu40f45M — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 23, 2024

Première réponse de Belmadi à Dzfoot :

« Vous êtes en mission, je vous connais depuis six ans, vous dites que je suis le premier entraîneur algérien à être éliminé dès le premier tour, dites aussi que je suis le deuxième entraineur à avoir gagné la CAN… je n’ai pas besoin de… pic.twitter.com/q7LYfmZxab — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 23, 2024