Conor McGregor réagit au décès du fils de Francis Ngannou

Francis Ngannou endeuillé par la perte de son fils, Conor McGregor adresse un message de soutien au combattant camerounais de MMA.

C’est avec une immense tristesse que Francis Ngannou a annoncé le décès de son fils, Kobe, survenu le 27 avril 2024. Âgé de seulement 15 mois, le petit garçon a succombé à une cause non révélée pour le moment. L’ancien champion de MMA a partagé sa douleur sur les réseaux sociaux, rendant hommage à son fils et exprimant son immense chagrin. De nombreux messages de soutien affluent de la part du monde du sport et d’au-delà, témoignant de l’émotion suscitée par cette tragique disparition, et Conor McGregor a été l’un des premiers à réagir pour le soutenir dans cette difficile épreuve.

Né le 13 janvier 2023, Kobe avait illuminé la vie de Francis Ngannou pendant une courte mais précieuse période. Sa disparition laisse un vide immense chez le combattant et tous ceux qui l’ont connu. Il s’est exprimé sur Twitter et Instagram pour faire part de son désarroi en se questionnant sur la façon dont il peut continuer de vivre avec une telle douleur. “Je suis vraiment désolé d’apprendre ta perte, Francis. Mes prières sont pour toi et ta famille“, a répondu Conor McGregor en commentaire au premier message du Camerounais dans lequel il exprime ce qu’il ressent.

Dans un autre message, Ngannou a publié un communiqué confirmant la disparition de son fils avec la date de sa naissance et celle de son décès, mais ne communique aucun détail sur sa cause. “Trop tôt pour partir et pourtant il s’en est allé”, décrit le combattant de MMA, ajoutant “Mon petit garçon, mon compagnon, mon partenaire Kobe était plein de vie et de joie. Maintenant, il est couché sans vie. J’ai crié son nom encore et encore, mais il ne répond pas.”.