Cédric Doumbé s’en prend encore aux arbitres

Nouvelle colère noire contre les arbitres après un combat controversé de la part de Cédric Doumbé !

Ce samedi, Cédric Doumbé a suivi avec attention un événement de kickboxing organisé par le Glory à Paris. Un combat en particulier a retenu son attention : celui opposant Robin Ciric à Diaguely Camara. Dès les premières minutes, ce dernier a été dominé et a même été mis KO par un coup de genou et des crochets de Ciric. Malgré cela, celui-ci a continué à frapper Camara alors qu’il était au sol, avant que l’arbitre n’intervienne tardivement. L’ancien champion du Glory a réagi avec fureur sur les réseaux, qualifiant la séquence de “honteuse”. Il estime que l’arbitre n’a pas été suffisamment ferme pour stopper le kickboxeur néerlandais et qu’il a laissé le combat continuer inutilement.

“Franchement, je ne sais pas comment les arbitres sont formés ici, mais je viens de regarder le combat de DIAGUELY CAMARA au Glory et vraiment c’est une honte. C’est minimum point négatif et si c’est moi, c’est disqualification.”, a tweeté Doumbé en réaction à ce combat avant d’ajouter, “T’es combattant, si tu ne sais pas gérer tes émotions quand tu combats, c’est ton problème. Tu es arbitre, tu es censé avoir l’autorité dans le ring, si tu ne sais pas te faire respecter, reste à la maison.”.

Les images du combat entre Ciric et Camara semblent confirmer la version de Doumbé. On y voit l’arbitre demander au Néerlandais de s’arrêter alors que le Français est au sol, mais il ne semble pas l’écouter. Ce n’est pas la première fois que The Best s’en prend aux arbitres. Il avait déjà critiqué Marc Goddard, qui avait interrompu son combat contre Baki. Cette fois-ci, c’est un officiel de Glory qu’il vise.