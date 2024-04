Voici pourquoi Cédric Doumbé a été avantagé face à Baki

Baki dénonce des irrégularités en faveur de Cédric Doumbé au PFL Paris. Un mois après le PFL Paris 2, Baysangur Chamsoudinov sort de son silence et accuse l’organisation d’avoir avantagé son adversaire.

Vainqueur par TKO au troisième round suite à l’arrêt du combat par l’arbitre à cause d’une écharde dans l’orteil de Doumbé, Chamsoudinov a certes obtenu une belle victoire, mais il n’a pas digéré certains événements survenus lors de cet événement avec des accusations de favoritisme envers son rival. Dans une interview accordée au podcast AB Show, le combattant français d’origine tchétchène a dénoncé des agissements qu’il juge comme étant des tentatives de la part du PFL de favoriser l’ancien champion du monde de kickboxing.

Baki accuse le PFL d’avoir aidé Cédric Doumbé !

Parmi ses griefs, Chamsoudinov pointe du doigt le fait qu’il n’ait pas eu accès à sa salle d’échauffement habituelle, qu’il ait dû patienter longuement avant de pouvoir s’échauffer, et que des commentaires hostiles envers lui aient été prononcés par la commentatrice de l’événement en précisant toutefois que cela ne l’a pas surpris et encore moins déstabilisé. “Je m’y attendais, donc je rationalisais tout ça en me disant qu’ils ont leur pépite et qu‘ils veulent le faire gagner, donc ils vont essayer de me déconcentrer un maximum.”, décrit tout d’abord Baki avant de s’expliquer plus en détails.

“On n’avait pas direct accès à notre salle d’échauffement, ils nous ont fait poireauter une demi-heure.” déclare Baki avant de s’étonner que la présentatrice ait crié dans la salle pour arranger la foule la phrase de Doumbé, “Baki t’es mort“. Il confie aussi avoir été averti au dernier moment pour les entretiens avec la presse ou encore pour le jour du cutting, il a dû répondre à des questions des journalistes avant de conclure que cela n’a pas été un souci pour lui, “on a rationalisé tout ça en avance”.

Les propos de Baki rejoignent ceux de Jordan Zebo, il avait également dénoncé des faits identiques après sa défaite par KO contre Doumbé.