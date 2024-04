Francis Ngannou : une triste nouvelle annoncée

Gros soutien à l’ancien combattant de MMA de l’UFC, Francis Ngannou qui vit une épreuve difficile suite au décès de son fils de 18 mois.

C’est avec une profonde tristesse que nous venons d’apprendre la mort du fils de Francis Ngannou, âgé seulement de 18 mois. Nous lui adressons toutes nos condoléances ainsi qu’à sa famille dans cette douloureuse épreuve.

Ce lundi soir l’information a tout d’abord été relayée par le média camerounais, 237online et ensuite par le journaliste Aaron Bronsteter avant d’être également repris dans les médias spécialisés en France comme RMC Sport : Francis Ngannou a perdu son fils. La triste nouvelle s’est ensuite confirmée par le manager de l’athlète et son coach qui ont révélé tous deux que l’ancien champion de l’UFC vit une période très difficile.

Francis Ngannou a pris la parole sur Twitter avec une déclaration confirmant l’information avec le message : “Quel est le but de la vie si ce contre quoi nous luttons bec et ongles est-ce qui nous a finalement frappé le plus durement !? Pourquoi la vie est-elle si injuste et impitoyable ? Pourquoi la vie prend-elle toujours ce que nous n’avons pas ? Je suis fatigué…”. La cause et les circonstances du décès n’ont pas été divulgués pour le moment.

What’s the purpose of life if what we’re fighting tooth and nail to get away from is what finally hit us the hardest!?

Why is life so unfair and merciless?

Why does life always take what we don’t have? I’m fucking tired

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 29, 2024