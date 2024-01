Greg MMA – Martin Horsky en streaming video

Greg MMA vs Martin Horsky, suivez le combat au sommet du MMA en direct à partir de 20h30 ce vendredi. Comment suivre le combat en direct en streaming légal sur RMC Sport 2. Ce soir, dans l’arène du Zénith de Paris, c’est un face-à-face très attendu pour la discipline des arts martiaux mixtes en France. Le pratiquant Youtubeur français de 45 ans va essayer de battre son adversaire dans cette soirée ogranisée par Hexagone MMA.

Pour la treizième édition de l’Hexagone MMA au Zénith de Paris La Villette, l’affiche de la soirée verra s’opposer Greg MMA à Martin Horsky. Le pratiquant français devrait, après ce combat, faire face à IbraTV. L’annonce se fera d’ailleurs dès ce soir. « Il y aura une annonce intéressante à la fin qui plaira au public. Le combat face à Ibra ? Peut-être que ce sera officiel demain soir. » a confié Grégory Bouchelaghem.

Après 16 ans d’absence, Greg MMA a fait un retour réussi l’été dernier dans la cage en pro avec une victoire expéditive en seulement 14 secondes contre Gianluca Locicero. Il espère désormais défier Ibrahim Tsetchoev, un vidéaste plus connu sous le pseudo de IbraTV. Mais avant d’officialiser cet affrontement, le YouTubeur va se frotter à Martin Horsky.

Le combattant originaire de République tchèque compte un bilan de 9 combats pour 4 victoires, dont deux par KO, et 5 défaites. Le Français totalise quant à lui 6 victoires en 10 combats. Le duel entre Greg MMA et Martin Horsky devrait s’annoncer assez équilibré entre les deux hommes.

Lors de cet événement, Abou Kamara devait également initialement se battre contre Michael Bento. Mais le rappeur a malheureusement annoncé il y a deux jours l’annulation de ce combat suite au forfait de son adversaire avec le message : “Bonsoir à tous, c’est avec la plus grande déception que je vous annonce aujourd’hui que mon combat à l’Hexagone 13 au ZÉNITH DE PARIS, n’aura pas lieu suite à une soi-disant blessure de mon adversaire… je suis dégoûté .. Je me suis entraîné avec acharnement ,j’ai su dépasser mes limites chaque jour en sacrifiant du temps et en m’imposant une rigueur pendant des mois. Je voulais vous rendre hommage à domicile, mais cela n’est que partie remise, cette préparation sera utilisée pour mon prochain combat, je vous reviens vers vous rapidement”.