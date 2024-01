Gradur met l’ambiance dans le vestiaire des joueurs de la RD Congo

Alors que la compilation 100% Congo se fait attendre, Gradur a décidé de vivre pleinement la Coupe d’Afrique des Nations au plus près des joueurs ! Il a en effet fêté dignement la qualification pour les quarts de finale de la compétition dans les vestiaires avec les vainqueurs de l’Égypte.

Depuis plusieurs mois, Gradur a promis à ses fans son retour en musique avec une compilation 100% Congo. La liste des invités figure des rappeurs comme Koba LaD, Guy2Bezbar, Leto, Zed, Rsko, SDM, Tiakola, Niska, Ninho, Negrito, Franglish ou encore Gambino La MG. “Le studio a cramé aujourd’hui ! Le projet sera méchant ! Le premier extrait arrive très vite” a-t-il confié il y a quelques semaines dans une vidéo pour annoncer que le premier single de la compilation arrive prochainement. Pour le moment, les auditeurs sont toujours dans l’attente au sujet de ce projet dont la date de sortie n’est pas connue pour le moment.

La séquence géniale des joueurs de la RD Congo avec Gradur !

Cette compilation est très attendue des fans de Gradur car il n’a sorti aucun projet depuis 2019 et son album Zone 59, même s’il a enchaîné plusieurs featurings. Avant de le retrouver en musique et poursuivre l’enregistrement de ce nouveau projet, Gradur a pris quelques jours de repos pour suivre la CAN 2024. Lors des huitièmes de finale du tournoi opposant l’Égypte à la République démocratique du Congo, le rappeur du 59 s’est rendu à San Pedro, au stade Laurent-Pokou pour suivre la rencontre. Il a ensuite célébré la victoire du Congo lors de la séance des tirs au but (1-1, t.a.b. 7-8).

Gradur a relayé sur Instagram les images des scènes de joie et de danse des joueurs dans les vestiaires à ses côtés, avec ses premières impressions sur cette victoire : “Tellement incroyable de vivre ça de l’intérieur. Félicitations encore à nos léopards pour la victoire de ce soir ! Je suis tellement fier de vous 🇨🇩♥️ Congo na biso mboka 243, on continuera toujours à vous soutenir jusqu’au bout. On profite de la victoire toute la soirée, puis place aux quarts de finale !”.