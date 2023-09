Gradur recale MHD pour sa compilation 100% Congolais

La séquence vaut le détour entre les deux rappeurs qui ont amusé les internautes en passant un moment ensemble ! Gradur s’est amusé à refuser MHD dans la liste des invités de son prochain projet à paraitre avec des artistes originaires du Congo.

Depuis 2019 et son album « Zone 59 » avec tube « Ne reviens pas » en compagnie de Heuss, Gradur n’a sorti aucun projet, mais ses fans attendent son retour avec une compilation très attendue, même s’il n’a encore annoncé aucune date de sortie, la réalisation de cet album collaboratif se précise. En effet, au mois de juin, le rappeur du 59 a confirmé que sa mixtape 100% congolaise est bientôt prête et les premières rumeurs sur les invités ont commencé à filtrer, MHD souhaite y participer sauf que son compère n’est pas forcément favorable à cette collaboration.

MHD et Gradur sont vraiment trop drôles

Dans une vidéo devenue virale sur le réseau social X cette semaine, Gradur et MHD apparaissent en vacances sur un bateau, le duo s’exprime sur cette fameuse compilation et le rappeur originaire de Roubaix indique à son ami qu’il n’est pas convié à ce projet Au regret du Prince de l’Afro Trap, il n’est pas originaire du Congo, mais de la Guinée et du Sénégal ce qui ne correspond pas au concept de la mixtape du Sheguey avec uniquement des artistes de son pays d’origine.

Le premier extrait de cette mixtape devrait sortir prochainement (une collaboration avec SDM et RSKO est pressentie, Ninho, Niska et Guy2Bezbar devaient aussi présents sur la compilation), car la parution du projet va se faire avant la fin de cette année, « L’album, je vais tout faire pour le sortir courant 2023. Je pense qu’on va le sortir en plusieurs volumes parce qu’on est énormément d’artistes congolais. », a confié Gradur à Konbini puis d’ajouter plus récemment au micro du média Rapelite que sa production avance, deux volumes sont au programme, « Et on va bientôt tirer le premier extrait je pense, si tout se passe bien. ».

Gradur qui refuse MHD sur le projet 100% Congo tout ça dans la bonne ambiance 😂 Le lingala de MHD 🤣 pic.twitter.com/DKiaDdz9pO — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) September 3, 2023

Article en lien :

MHD, « Je l’ai vu, les yeux dans les yeux » assure un témoin

MHD : Voici ce qu’il s’est passé au 1er jour de son procès

Les 8 titres marquants de la carrière de MHD