Nassourdine Imavov – Roman Dolidze en streaming video

Nassourdine Imavov vs Roman Dolidze, suivez le combat au sommet de la soirée de MMA en direct à cette nuit du 3 samedi février au dimanche 4 février. Comment suivre le combat en direct en streaming légal sur RMC Sport 2. Ce soir, à Las Vegas, c’est un nouveau face-à-face très attendu pour la discipline des arts martiaux mixtes en France. Le pratiquant français d’origine daghestanaise va essayer de battre son adversaire géorgien.

En direct à partir de 1h sur RMC Sport 2, l’UFC Fight Night devrait offrir un beau programme aux amateurs de MMA. L’UFC étant la première organisation d’arts martiaux mixtes au monde avec notamment plus de 40 événements par an à suivre dans les arènes les plus prestigieuses du monde et la ligue américaine réunie les plus grands combattants de la discipline. Pour cet événement, l’affiche de la soirée est le combat entre le Franco-daghestanais Nassourdine Imavov et le Géorgien Roman Dolidze dans la catégorie des poids moyens (-84kg). Le français a l’honneur d’être en main event pour la deuxième fois consécutive après sa défaite contre Sean Strickland sur décision au mois de janvier 2023. Il compte 12 victoires et 4 défaites en professionnel, avec une victoire ce week-end, Imavov a l’opportunité d’entrer dans le Top 10.

Ancien gardien de but professionnel en Turquie avant de réussir une carrière dans le monde du MMA, Roman Dolidze est un adversaire de taille pour Nassourdine Imavov, le Géorgien compte 12 victoire et 2 défaites à son palmarès dont la plus récente à l’UFC 286 face à Marvin Vettori

Pour regarder en direct ce combat entre Nassourdine Imavov et Roman Dolidze , il suffit de souscrire à un abonnement incluant RMC Sport 2 ou bien à l’offre 100 % digitale de RMC Sport au prix de 25 euros par mois sans engagement.