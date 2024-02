Ragnar Le Breton a reçu une folle proposition de Khamzat Chimaev

Passionné de MMA, Ragnar Le Breton, l’humoriste devenu populaire sur les réseaux sociaux avec ses sketchs, s’est confié sur une proposition improbable qu’il a reçue d’une star de l’UFC, Khamzat Chimaev.

Une connexion improbable entre Ragnar Le Breton et Khamzat Chimaev

Avec plus d’un million d’abonnés sur son compte Instagram, Ragnar Le Breton amuse les internautes avec ses vidéos. Il s’est même lancé l’année dernière dans une tournée sur scène pour retrouver son public. En plus de son activité d’humoriste, Matthias Quiviger de son vrai nom a récemment obtenu son premier grand rôle dans un film, le long métrage “Un stupéfiant Noël” réalisé par Arthur Sanigou, aux côtés d’Eric Judor. Il a également fait des apparitions dans les films “Medellin” de Franck Gastambide, “10 jours encore sans maman” et “Bonne Conduite”.

Ragnar Le Breton s’est aussi formé aux sports de combat, et plus précisément aux Arts martiaux mixtes. Malheureusement pour lui, son premier combat professionnel dans la cage, initialement programmé le 9 mars 2023, a été annulé suite au forfait de son adversaire, Daniel Lentie.

Ragnar Le Breton poursuit tout de même son entraînement en MMA et vient de raconter une anecdote étonnante sur un combattant reconnu de l’UFC, Khamzat Chimaev. Ce pratiquant de MMA russe invaincu, avec 13 victoires en 13 combats, a fait une proposition inattendue au comédien français lors de leur rencontre à une soirée : “Si tu as besoin de t’entraîner, tu n’as qu’à me passer un coup de fil.”. L’humoriste a apprécié l’offre et a répondu : “Ça marche, je t’enverrai un message sur Instagram. Et si tu m’entraînes, je pense que je pourrai battre ce gars (Baki).”.

Reste désormais à attendre de retrouver Ragnar Le Breton dans la cage pour un combat de MMA. Peut-être bénéficiera-t-il des conseils de Khamzat Chimaev pour parvenir à vaincre son adversaire ?