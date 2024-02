Cédric Doumbé : “Je vais crier : BAKIIII et le public va répondre : T’ES MOORT”

“Tu es là parce que je l’ai décidé.”, Cédric Doumbé vient de mettre un nouveau coup de pression à Baki à l’approche du 7 mars prochain, date de leur affrontement très attendu dans la cage. Dans une nouvelle interview, “The Best” s’est confié sans concession sur son entrée face à son adversaire, qui s’annonce électrique, avec un public sans doute acquis à sa cause.

« Comme je l’ai dit, on prépare quelque chose, on cuisine quelque chose de très sympa pour les fans. Évidemment, je vais crier : ‘BAKIIII’ et le public va répondre : ‘T’ES MORT !’“, a décrit Cédric Doumbé sur son arrivée dans l’arène avant de combattre Baki, pour le provoquer et tenter de le perturber avant d’en découdre, dans des propos relayés par MMA Arena de l’entretien du combattant français avec Tom Monegier. « Tu es là parce que je l’ai décidé. Tu vas vite comprendre que tu n’es pas à ta place, jeune ado boutonneux. Le 7 mars, tu vas tomber.” a ajouté l’ancien champion de kick-boxing dans un autre message cinglant pour prédire le KO de son rival.

Cédric Doumbé s’est aussi exprimé sur ses objectifs à l’avenir ainsi que sur sa carrière à l’étranger en déclarant : « Je veux montrer aux gens que je suis le meilleur et que je peux mettre KO tout le monde, même en MMA ! Je veux montrer que je suis spécial, je veux marquer l’histoire”, a-t-il expliqué avant d’ajouter, « J’ai déjà choqué la France, je dois le faire une seconde fois. La prochaine étape, c’est le marché US. Et je dois le faire, je dois montrer ce que je sais faire aux Américains !”.

“The Best” a aussi révélé que, comme face à Jordan Zebo, des stars du PSG devraient assister au combat contre Baki dans le public, “Ils ne veulent pas rater un autre KO de 9 secondes. La nuit sera courte. Ils sont donc impatients de revenir !”.