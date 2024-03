Baki face à Doumbé : tout savoir sur la diffusion, streaming, horaire

Doumbé vs Baki : c’est le jour J ! Un seul restera invaincu !

Qui va tomber ? Streaming, heure, chaîne TV… Tout savoir sur la diffusion de ce combat au sommet du MMA français qui devrait exploser l’audience. Ne manquez pas cet événement !

Le face-à-face entre Cédric Doumbé et Baki a eu lieu il y a quelques heures. Lors de la conférence de presse, le pratiquant franco-camerounais a fait passer un message au public français pour soutenir le MMA français : “Mettez le feu demain soir, il faut montrer au monde qui est le meilleur public !”

Après avoir assuré le spectacle face à Jordan Zebo avec un KO expéditif (9 secondes de combat), le PFL a encore mis en avant “The Best” pour son second événement. Il est à l’affiche du main-event du PFL Paris 2 avec Baysangur “Baki” Chamsoudinov. Pour cet affrontement, les coups de coudes sont prohibés.

C’est sans doute le combat de MMA franco-français ayant suscité le plus d’engouement dans l’hexagone. Ce jeudi soir à l’Accor Arena, le public devra toutefois être patient, car Baki et Doumbé vont s’affronter dans le dernier duel de la soirée, également marquée par le combat entre Abdoul Abdouraguimov et Jack Grant.

La confrontation entre “The Best” et Baysangur Chamsoudinov devrait débuter vers 22h30. Pour la visionner à la télévision, il faut avoir un abonnement DAZN au prix de 14,99 euros par mois sans engagement. À noter que la chaîne de streaming vient de mettre en place une offre exceptionnelle à 9,99 euros par mois pour gagner de nouveaux abonnés. DAZN a en effet obtenu les droits de retransmission en France de la ligue américaine de MMA.

Concernant la billetterie, plus aucune place n’est en vente et l’événement est “sold-out”. Vous pourrez peut-être encore trouver quelques tickets sur des sites de revente, mais à des prix extrêmement élevés.