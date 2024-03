Cédric Doumbé vs Baki en streaming live direct

Cédric Doumbé vs Baki, suivez le combat au sommet du MMA en live à partir de 22h30 ce jeudi soir, comment suivre le duel en direct streaming légal sur DAZN diffuseur unique en France. Ce soir, dans la salle combe de l’Accor Arena de Paris, c’est face à face légendaire et très attendu des fans d’arts martiaux mixtes (MMA pour mixed martial arts) entre les deux pratiquants français. The Best ne devra pas manquer son deuxième combat en PFL.

Les caméras de DAZN suivent cet événement au plus près, les fans de Cédric Doumbé étaient déjà sur place plusieurs heures avant l’ouverture des portes de l’Accor Arena pour venir soutenir l’ancien champion de kickboxing dans l’arène face à Baki pour tenter décrocher sa sixième victoire après ses débuts en MMA (5 combats, 5 victoires). PFL, Professional Fighters League est une organisation américaine d’arts martiaux mixtes, avec plus d’un million de fans sur Instagram et 1,1 million de followers sur le réseau social X. Le MMA (Mixed Martial Arts) légalisé en France à partir de 2020, est une discipline réunissant tous les sports de combat.

Après avoir multiplié les provocations dans les sorties médiatiques et sur les réseaux, Cédric Doumbé habitué à se moquer des adversaires pour le faire buzz n’aura pas le droit à l’erreur ce soir après avoir encore affirmé lors de la dernière conférence de presse de présentation de l’événement être convaincu de gagner.

Le PFL Paris sera disponible direct à partir de 18 heures en France sur la plateforme DAZN avec le combat entre Cédric Doumbé et Baki programmé vers 22h30 en clôture de la soirée, à suivre via un abonnement payant ou bien gratuitement sur Youtube via un proxy depuis les États-Unis.